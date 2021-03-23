В России разрешат по-новому защищать докторскую

С 1 августа в России появится новая форма защиты докторской диссертации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«С 1 августа 2021 года в России появится еще одна форма защиты докторских диссертаций – в виде научного доклада, подготовленного на основе ранее опубликованных работ. Необходимые для этого изменения внесены в Положение о присуждении ученых степеней», – сообщает пресс-служба кабмина.

Новый формат будет полезен для ученых, которые ориентированы на практические исследования и активно публикуются в научных изданиях. «Так, у тех, кто специализируется на естественных, технических, медико-биологических и аграрных науках, должно быть не менее 30 публикаций за последние 10 лет. У соискателей на докторскую степень в области гуманитарных, экономических и общественных наук – не менее 50», – говорится в сообщении.

При традиционном формате защиты достаточно 10 публикаций в рецензируемых изданиях для естественно-научных и технических специальностей и 15 – для гуманитарных и социально-экономических направлений. Научные журналы должны быть признаны на международном уровне.

Кроме того, диссертационные советы смогут и дальше проводить заседания в онлайн-формате, как это было принято во время карантина по коронавирусу. Отмечается, что члены совета и оппоненты смогут принимать в них участие дистанционно, что значительно упростит организацию и сам процесс аттестации.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.03.21

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