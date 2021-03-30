В ходе эволюции человек будет способен вырабатывать яд

Ученые из Окинавского института науки и технологий сделали неожиданное открытие. Они считают, что слюна человека может стать ядовитой. Работа исследователей опубликована в научном журнале PNAS. Они заинтересовались взаимодействием различных генов, чтобы выявить те, что способствовали возникновению ядовитых систем.

Исследователи сравнили геномы млекопитающих – собаки, шимпанзе и человека. Они сделали открытие, что они содержат свои собственные версии генов, которые способны образовывать защиту от ядов, а также синтезировать их. В связи с этим они пришли к выводу, что слюнные железы млекопитающих и ядовитые железы змей имеют общую древнюю, законсервированную генетическую основу, которая сохраняется, спустя сотни миллионов лет назад.

Ученые отмечают, что в процессе эволюции, если данная функция понадобится для добычи пищи, гены могут «вспомнить» свое прошлое.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 30.03.21

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