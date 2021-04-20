Ученые предложили отказаться от зарядки беспроводных наушников

Ученые предложили оснастить фитнес-трекеры и наушники фотоэлементами. Беспроводные устройства и датчики интернета вещей смогут подпитываться от света Солнца или бытовых источников, сообщает РИА «Новости».

Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» вместе с коллегами из Италии предложили отказаться от регулярной зарядки беспроводных устройств. Компактные фотоэлектрические батарейки смогут обеспечить энергией наушники, умные часы и датчики для интернета вещей, написали ученые в статье для журнала Solar Energy Materials and Solar Cells.

Чтобы батарейки могли запасать нужный заряд даже от комнатных светильников, их решено делать на перовскитах, специальных минералах, которые активно используют в энергетике. Предполагается, что батарейки смогут держать мощность до одного микроватта, потребляя минимум энергии.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.04.21

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