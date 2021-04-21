Путин: молодые ученые будут искать новые решения в энергетике и фармацевтике

Целью российской науки на следующие годы станет поиск новых решений в сферах производства лекарств, энергетики и климата. Об этом объявил президент России Владимир Путин при оглашении ежегодного послания Федеральному собранию.

Глава государства напомнил, что 2021 год объявлен годом науки и технологий. До 2024 на гражданские исследования из бюджета выделят 1 трлн 630 млрд рублей, а также запустят инновационные программы, которые получат статус проектов государственного значения.

«Нужен санитарный щит для безопасности страны. Теперь мы все понимаем, для чего он нужен. К 2030 году Россия должна быть готова в течение 4 дней разработать тест-системы, чтобы создать вакцину и начать ее массовое производство. Это важно, если появится подобный вирус или даже страшнее и крупнее», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что все это должно быть сделано с максимальным использованием отечественного оборудования.

В сфере энергетики российский лидер ждет от ученых новых решений для водородной энергетики и накопительной энергии. Под новые технологии планируется адаптировать сельское хозяйство, ЖКХ, инфраструктуру.

Путин отметил, что невозможно не замечать изменения климата и нужно подстраивать под них все сферы жизни. Для этого нужны новые проекты от ученых, а также жесткий контроль и мониторинг.

«Все это достижимо с учетом нашего научно-технологического потенциала. Решение этих проблемы станет стимулом для создания современных хорошо оплачиваемых рабочих мест», – сказал президент.

Надо отметить, что Россия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Теперь она единственная владеет тремя вакцинами собственного производства, которые доступны для населения.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.04.21

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