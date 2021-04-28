Ученые научили синегнойную палочку собирать микропластик

Молекулярные биологи изменили геном синегнойной палочки, чтобы она собирала частицы микропластика из воды. Обработанный новым штаммом бактерий пластик можно будет сдавать в переработку, говорится в статье ученых из Гонконга на сайте Американской ассоциации развития науки.

Мутировавшие бактерии создают биопленку, в которой застревают микрочастички пластика. Когда их набирается много, пленка вместе с пластиком тонет, и уже не может попасть в корм для рыб или с потоками воды в Мировой океан.

Специально введенный учеными ген с помощью простых химических сигналов помогает бактериям разорвать биопленку. То есть видимые кусочки пластика остаются без примесей и их можно отдать в переработку. А бактерии продолжают жить и могут образовывать новые пленки, продолжая собирать частичку мусора.

По данным ученых, на свалках ежегодно оказываются 300 млн тонн пластика. При его механическом разрушении частички попадают и в сточные воды, а оттуда в реки и океаны. Микропластик с едой и водой попадает в организмы рыб и не выводится, передаваясь дальше по пищевой цепочке.

Как сообщал «Новый День», ученые бьют тревогу из-за загрязнения пластиком Мирового океана на фоне массового использования защитных масок и перчаток. Частички пластика остаются в воде и в организмах морских животных. А с промысловой рыбой попадают и на стол к людям.

Гонконг, Наталья Рязанова

Гонконг. Другие новости 28.04.21

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