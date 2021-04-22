Биологи предупредили о сильном загрязнении океана масками

В мире каждый месяц используются 129 миллиардов масок и 65 миллиардов перчаток после начала пандемии. Большая часть этих средств индивидуальной защиты (СИЗ) оказывается в мировом океане, загрязняя его, сообщила группа ученых из Гонконга.

Только в начале 2020 года, в самом начале эпидемии коронавируса, в океане оказались 1,56 миллиарда защитных масок, пишет ABC News со ссылкой на исследование. В мусоре, собранном волонтерами на пляжах во второй половине прошлого года, ученые нашли 107,2 тысячи предметов СИЗ. Но специалисты подозревают, что цифры в их исследованиях много ниже реальных объемов масок и перчаток, попадающих в океаны.

Опасность для морских обитателей представляют микрочастички пластика, из которых делают материалы для части СИЗ. А также частички пластика, которые остаются от сломанных масок. Частички оседают на водорослях и вместе с ними попадают в оргазм рыб и морских обитателей. Вместе с мелкой рыбой их съедают океанические хищники, и эти частички никак не выводятся из их организма.

«Это переломный этап. По оценкам, к 2048 году в наших океанах будет больше пластика, чем рыбы. Учитывая, сколько пластика мы используем в ходе пандемии, этот момент стремительно приближается», – предупредила морской биолог Андриана Фрагола.

Ранее главный эпидемиолог УрФО Александр Марченко предупредил, что коронавирус скорее всего останется с человечеством навсегда, и посоветовал привыкать носить маски и перчатки. В России пока не отменили всеобщий масочный режим, хотя руководство некоторых регионов разрешило жителям снять перчатки.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.04.21

Земля летит через облако пыли от взрыва сверхновых. / «Содружество офицеров за международную безопасность» назвало выдумкой статью Liberation о россиянах в ЦАР. / Глава Европарламента потребовал от Москвы отвести войска от Украины и вылечить Навального. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»