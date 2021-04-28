Выбор кофе – дело не вкуса, а генов

Строение генов диктует любовь людей к тому или иному виду кофе. Выбор капучино или эспрессо зависит от работы сосудов и уровня кофеина в кровотоке, узнали австралийские ученые.

«Наш организм подсознательно управляет уровнем кофеина в кровотоке. Это влияет и на наши вкусовые предпочтения», – говорится в статье, опубликованной в American Journal of Clinical Nutrition.

Ученые проанализировали данные 400 тыс. добровольцев, которые сдали ДНК-тест и рассказали о своих вкусах в еде. Дополнительно проверили любителей разных сортов кофе на проблемы с сердцем.

Оказалось, гены, отвечающие за работу сосудов, отвечают и за выбор горячего напитка. Люди, генетически предрасположенные к высокому давлению, выбирали кофе с низким содержанием кофеина, например, латте. А те, кому гены помогали бороться с гипертонией, пили крепкий напиток.

Исследователи пришли к выводу, что человек выбирает любимый напиток подсознательно. И каждый предпочитает тот вид кофе, который не скажется на его здоровье.

Ранее ученые доказали, что кофеин уменьшает объем серого вещества в головном мозге человека. Но если не пить кофе 10 дней, то мозговые ткани восстанавливаются. А вот на сон напиток никак не влияет, выяснили ученые, понаблюдав за поклонниками кофе и теми, кто его не пьет.

Сидней, Наталья Рязанова

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