Археологи обнаружили первую в мире мумию беременной женщины

В музее в Польше обнаружили нерожденного ребенка в одной из мумий. Это первая в мире находка подобного рода. Статью на тему опубликовал Journal of Archaeological Science.

Мумия древнеегипетского жреца Хор-Джехути долгое время хранилась в Национальном музее в Варшаве. Предположительно, этот человек жил в I веке до нашей эры. До недавнего времени древность не представляла особого интереса для науки.

Однако ученые решили использовать новые технологии, чтобы узнать больше об образе жизни и здоровье жреца, в связи с чем подвергли мумию томографическому исследованию. На снимках они обнаружили что-то очень похожее на ножку младенца в животе покойной.

Предположительно женщина, тело которой было мумифицировано, находилась на 26 неделе беременности. Почему плод не удалили из тела матери во время мумификации, остается не известным. Никогда ранее в мире не было обнаружено ничего подобного.

Варшава, Зоя Осколкова

Варшава. Другие новости 29.04.21

Пятерых граждан России наградили японским орденом. / Выбор кофе – дело не вкуса, а генов. / «Система псевдообразования ведет к появлению цифровых овощей»: суверенитет России пытаются подорвать через школьников. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»