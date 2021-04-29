российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 апреля 2021, 02:38 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

Археологи обнаружили первую в мире мумию беременной женщины

Фото: Pixabay

В музее в Польше обнаружили нерожденного ребенка в одной из мумий. Это первая в мире находка подобного рода. Статью на тему опубликовал Journal of Archaeological Science.

Мумия древнеегипетского жреца Хор-Джехути долгое время хранилась в Национальном музее в Варшаве. Предположительно, этот человек жил в I веке до нашей эры. До недавнего времени древность не представляла особого интереса для науки.

Однако ученые решили использовать новые технологии, чтобы узнать больше об образе жизни и здоровье жреца, в связи с чем подвергли мумию томографическому исследованию. На снимках они обнаружили что-то очень похожее на ножку младенца в животе покойной.

Предположительно женщина, тело которой было мумифицировано, находилась на 26 неделе беременности. Почему плод не удалили из тела матери во время мумификации, остается не известным. Никогда ранее в мире не было обнаружено ничего подобного.

Варшава, Зоя Осколкова

Варшава. Другие новости 29.04.21

Пятерых граждан России наградили японским орденом. / Выбор кофе – дело не вкуса, а генов. / «Система псевдообразования ведет к появлению цифровых овощей»: суверенитет России пытаются подорвать через школьников. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Президент Сербии наотрез отказался вводить санкции против России и Китая

«Есть другие версии инцидента»: министр юстиции Чехии высказалась о взрывах во Врбетице

«Забросаете меня тухлыми яйцами…» Посол США в Сербии назвал Николу Теслу американцем

«Мистер Курти»: в НАТО унизили косовского «премьер-министра»

В Сербии первую прививку от коронавируса сделали 2 млн человек

«Смотрите кино…»: президент Сербии уличил косовских сепаратистов во лжи

Сербия начала строительство третьей ковид-больницы

На парламентских выборах в Албании победила партия премьер-министра страны

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Наука, Европа, Египет,