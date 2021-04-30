В конце мая россияне смогут увидеть затмение при суперлунии

26 мая россияне смогут увидеть суперлуние: Луна подойдет к Земле максимально близко. А жители Дальнего Востока станут свидетелями затмения большой Луны.

Именно 26 мая, в 14:14 по московскому времени, Луна будет самой большой в этом году. И в тот же день случится полное лунное затмение, но увидеть его смогут не все.

«В России полную фазу затмения смогут наблюдать только на Дальнем Востоке в вечернее время», – пояснили в московском планетарии.

Частичное затмение смогут увидеть и жители юго-востока Сибири. Также его будет видно на западном побережье Северной Америки, в Индонезии, Австралии, Тихом океане, на восточном побережье Азии.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.04.21

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