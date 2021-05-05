«Катастрофа неизбежна»: НАСА изучило модель падения астероида на Землю

Ни одна страна не обладает технологией, которая помогла бы спастись от огромного астероида. В Управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) целую неделю проводили симуляции падения космических булыжников на Землю и пришли к неутешительным выводам.

По данным моделирования, огромный астероид может уничтожить Европу и большую часть Северной Африки без помех со стороны землян.

«Катастрофа была бы неизбежна, даже если у Земли было бы шесть месяцев на подготовку. Мы с нашими текущими возможностями не смогли бы запустить никакого космического корабля в такой короткий срок», – приводит слова участников конференции по планетарной обороне, организованной ООН, The Independent.

За полгода до катастрофы правительства могли бы только запустить эвакуацию, но перевозить людей пришлось бы далеко от точки удара.

НАСА к концу 2021 года планирует испытать систему DART, которая должна менять курс астероидов. Планируется, что пробным камнем станет Диморфос, к которому DART доберется осенью 2022 года. Астероид не угрожает Земле, но подходит для проверки устройства.

Как сообщал «Новый День», сотрудники и студенты Аэрокосмического факультета ЮУрГУ разрабатывают несколько сценариев для снижения угрозы астероидов. В разработке находятся несколько проектов, среди которых сценарий захвата космического камня, изменение его траектории.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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