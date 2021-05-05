Ученые нашли отвечающие за долгожительство гены

Международная группа ученых исследовала геном долгожителей и узнала, как им удалось прожить долгую жизнь. Оказалось, все участники проходили здоровое старение, говорится в исследовании, опубликованном в журнале eLife.

Ученые изучили геном 81 человека старше 105 лет. У них было несколько мутаций генов STK17A и COA1. Первый отвечает за восстановление поврежденных участков ДНК, а второй – за связь ядра клетки с митохондриями, которые превращают питательные вещества в энергию.

Специалисты пришли к выводу, что у долгожителей не накапливались мутации в ДНК, то есть люди меньше болели и сохраняли ясный ум.

«Мы обнаружили у всех них здоровые признаки старения. Эти люди реже попадали в больницы, у них нет серьезных хронических заболеваний, например проблем с сердечно-сосудистой системой или болезней, связанных с нейродегенерацией», – рассказали о выводах авторы работы.

Напомним, в сентябре 2020 года число долгожителей в Японии превысило отметку в 80 000 человек. Это люди в возрасте 100 лет и старше, и 88,2% из них – женщины.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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