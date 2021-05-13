Ученые связали ожирение у детей с риском раннего инсульта

Подростки с лишним весом сильнее других рискуют получить ранний инсульт, узнали израильские ученые. Угроза сохраняется независимо от того, болел ли ребенок диабетом второго типа или нет.

Специалисты проанализировали данные об индексе массы тела (ИМТ) 1,9 млн человек в возрасте от 16 до 20 лет из базы данных Армии обороны Израиля. Сравнение с Национальным реестром инсультов показало, что у 1088 из них позже случился инсульт. Средний возраст пациентов с инсультом составил 41 год, говорится в докладе по итогам исследования, опубликованном в журнале Stroke.

Ученые выделили пять групп данных по ИМТ участников. Оказалось, что риск раннего инсульта к подростков с лишним весом был вдвое выше, чем у участников с низким ИМТ. Для подростков с ожирением риск увеличивался в 3,4 раза по сравнению с их ровесниками с низким ИМТ.

По сравнению с подростками с нормальным весом полные участники рисковали в 1,6 раза больше, а страдающие ожирением – в 2,4 раза. И это независимо от пола и наличия диабета второго типа.

Специалисты предупредили, что ранние инсульты сложнее лечить, после них чаще бывают рецидивы и растет риск преждевременной смерти.

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Иерусалим, Наталья Рязанова

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