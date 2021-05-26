Названа максимально возможная продолжительность жизни человека

Ученые вычислили максимальный возраст, до которого может дожить человек. Определяющим фактором стала способность организма восстанавливаться после стресса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

В исследовании принимали участие специалисты биотехнологической компании Gero PTE, онкологического центра Roswell Park в Буффало (США) и российских Сколковского института науки и технологий и Курчатовского института. «Наша работа демонстрирует, как концепции, заимствованные из физических наук, можно использовать в биологии для исследования различных аспектов старения с целью принятия эффективных мер против него», – отметил соучредитель и генеральный директор Gero Петр Федичев.

Эксперты изучили данные анализов крови из британского биобанка, чтобы вычислить «индикатор динамического состояния организма». Показатель связан с такими факторами, как возраст, заболевания и образ жизни. Он отражает физиологическую устойчивость организма, его способность восстановиться после длительных тренировок, частого недосыпа, простуд и других болезней.

Выяснилось, что скорость восстановления организма с возрастом снижается. Если в 40 лет на возвращение к нормальному состоянию после стресса уходит две недели, в 80 лет – до шести. Также утрата этой устойчивости была связана с наличием хронических болезней и повышенным риском смерти.

Расчеты ученых показали, что окончательная потеря способности к восстановлению происходит к 120-150 годам. Исследователи пришли к выводу, что нельзя продлить жизнь человека лишь посредством лечения болезней без остановки самого процесса старения, который и приводит к утрате физиологической устойчивости.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.05.21

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