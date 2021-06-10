Доля российских изобретений в мире упала ниже 1%

За последние десять лет доля изобретений российских ученых на мировом рынке упала ниже 1%. Об этом свидетельствуют данные Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ).

Аналитики опубликовали карту зон технологического лидерства и отставания России, сформированную на основе анализа патентной активности страны в последнее десятилетие. «Данные о патентовании как доминирующей форме защиты результатов изобретательской деятельности наглядно отражают процессы разработки новых технологий, а их анализ позволяет оценить технологический потенциал страны. Его результаты говорят о том, что в последнее десятилетие темп технологического обновления в России заметно снизился», – сообщается в статье.

За последние десять лет доля России на мировом рынке изобретений рухнула почти в два раза – с 1,6% в 2010 году до 0,9% в 2019-м. По числу патентных заявок в общемировом потоке страна переместилась с 10-й на 12-ю позицию, пропустив вперед Италию и Индию. В 2019 году российские резиденты зарегистрировали 29 712 патентных заявок, это на тысячу меньше, чем годом ранее, и на три тысячи меньше, чем в 2010 году.

По влиянию в значимых областях российская наука находится на 26 месте, между Финляндией и Португалией. Из 10 393 глобальных исследовательских фронтов (кластер исследований с совместным цитированием) Россия представлена в 502, то есть 4,83%. У лидеров – США и Китая – 66,58% и 51% соответственно.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.06.21

В Израиле нашли куриное яйцо возрастом около тысячи лет. / Россияне смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца впервые за 50 лет. / Киты Северной Атлантики уменьшились из-за стресса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»