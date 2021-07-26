Ученые создали наночастицы для лечения заболеваний глаз

Группа ученых создала новый тип наночастиц для помощи людям с болезнями глаз. Мельчайшие переносчики могут доставить лекарства прямо к сетчатке.

Многие лекарства для глаз плохо растворяются в воде, и к больным участкам доходит лишь их малая часть. Поэтому эффект многих лекарств снижен. Ученые решили научить наночастицы доставлять лекарства прямо к сетчатке глаза.

Группа химиков создала биополимер из соединения молочной и гликолевой кислот – полилактогликоль. Наночастицы из него ученые снабдили несколькими веществами, включая краситель кумарин, и использовали на крысах.

В итоге наночастицы прилипли к стенкам глазных сосудов, но краситель проник сквозь и оказался на сетчатке. Через 15 минут весь краситель уже распределился по сетчатке. Такой способ намного быстрее и эффективнее доставлял лекарство в нужное место, следует из статьи в European Journal of Pharmaceutical Sciences.

Напомним, американские химики нашли способ остановить развитие кариеса с помощью наночастиц.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.07.21

Ученые выявили негативное влияние ковида на интеллект. / В Индийском океане обнаружили вулкан «Око Саурона». / В Аргентине нашли поле с 160 яйцами доисторических птиц. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»