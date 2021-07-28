Российские ученые увидели, как черная дыра разорвала звезду

Орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» зафиксировала раннюю стадию разрыва звезды сверхмассивной черной дырой. Об этом сообщил Институт космических исследований Российской академии наук.

Звезда находилась в галактике, которая расположена в 2,5 млрд световых лет от Земли. Телескоп eROSITA позволил ученым наблюдать за началом разрушения звезды приливными силами сверхмассивного объекта, пишет портал Planet Today.

В результате образовался аккреционный диск, состоящий из вещества разрушенного светила, которое медленно поглощается черной дырой.

Ранее ученые не могли обнаружить источник рентгеновского излучения, так как он не был таким интенсивным. Увеличение его мощности навело исследователей на мысль, что это результат приливного разрушения звезды.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.07.21

Китайские ученые обнаружили в Марианской впадине гигантские вирусы. / Люди научились использовать огонь значительно раньше, чем думали ученые. / Популяция редких леопардов выросла в три раза за 20 лет. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»