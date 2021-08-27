Ученые высчитали лучшее время для полета людей на Марс

Международная группа ученых определила оптимальное время для экспедиции на Марс с участием людей. Статья об исследовании была опубликована в журнале Space Weather.

Проблема длительных космических путешествий состоит в том, что люди будут страдать от радиации, так как за пределами околоземной орбиты они не будут защищены магнитным полем Земли. Постоянное облучение космонавтов приведет к развитию у них опасных заболеваний желудочно-кишечного тракта, онкологии, серьезных повреждений мозга, ведущих к снижению интеллекта.

Для того, чтобы создать защитный слой, придется использовать очень много материала, что приведет к увеличению массы корабля в ущерб полезной нагрузке. Ученые предлагают подобрать правильное время экспедиции, чтобы снизить воздействие радиации.

«Во время активного Солнца наиболее опасные высокоэнергетические частицы, которые способны сделать радиоактивным сам корабль, будут отражены солнечной радиаций. От нее, в свою очередь, будет проще сделать щит», – пишут авторы исследования. Оптимальный период для полета к Красной планете, по их мнению, настанет в середине 2030-х годов, когда совпадут по времени пик солнечной активности и выгодное взаимное положение Земли и Марса. При этом с точки зрения безопасности идеально, чтобы путешествие туда и обратно не продлилось дольше четырех лет.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.08.21

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