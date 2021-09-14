Подземные воды, а не ледники, являются крупнейшим водным запасом на планете. Обнаружено, что в земной коре на глубине от 2 до 10 километров сохранились огромные бассейны соленой воды, равные примерно 20 миллионам кубических километров глубоких грунтовых вод, достаточных, чтобы заполнить 4800 условных Гранд каньонов. Это более чем вдвое превышает предыдущую оценку земных запасов – свидетельствуют исследования, проведенные Канадским университетом Саскачевана и опубликованные в журнале Geophysical Research.

В первых двух километрах глубины земной коры находится около 24 миллионов кубических километров пресных подземных вод, используемых для питья и орошения, к которым добавляются более обширные резервуары соленой воды возрастом до миллиарда лет, заключенные в скалах. Их сложение, по данным исследователей, дает 44 миллиона кубических километров подземных вод, которые являются крупнейшими на Земле и превышают объем ледников.

Хотя этот большой резервуар с водой не может использоваться для питья или орошения, важно получить точные оценки его объемов для планирования различных мероприятий, таких как производство водорода, сохранение воды в ядерных установках и улавливание углерода. Возможные места хранения должны быть достаточно большими и изолированными от поверхностных водоносных горизонтов, чтобы защитить их от загрязнения.

Поскольку эти глубокие бассейны не связаны с неглубокими водоносными горизонтами, считается, что на некоторых участках соленая вода из водоносного горизонта задерживалась в течение длительного времени. Циркуляция поверхностных вод на глубине менее 2 километров до сих пор была задокументирована в некоторых местах Северной Америки, таких как Скалистые горы в Вайоминге.

Помимо помощи в реконструкции истории Земли, древние воды содержат экосистемы все еще активных микроорганизмов и, таким образом, могут предоставить полезные элементы для поиска других потенциально пригодных для жизни миров за пределами Земли.

Ранее «Новый День» писал, что в 2022 году Минприроды РФ начнет разведку водных запасов в областях, которые столкнулись с дефицитом питьевой воды. Планируется за два года вдвое увеличить объем доступной воды.



Москва, Елена Васильева

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