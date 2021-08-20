Власти РФ в 2022 году начнут водоразведку в проблемных регионах

В 2022 году Минприроды РФ начнет разведку водных запасов в областях, которые столкнулись с дефицитом питьевой воды. Планируется за два года вдвое увеличить объем доступной воды, рассказал глава министерства Александр Козлов.

«К 2024 году прирост запасов подземных вод там должен быть увеличен вдвое, а к 2030 году – втрое», – пояснил министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Козлов отметил, что в ряде регионов, среди которых Крым, Волгоградская, Оренбургская, Саратовская и Курганская области потребности в питьевой воде больше разведанных запасов.

В 2022 году будет увеличено финансирование геологоразведочных работ, чтобы через 15 лет не начались сложности с ресурсами. В разработке планируется использовать экспериментальные разработки и технологии.

Напомним, в середине июля правительство РФ выделило дополнительно 300 млн рублей для исследования запасов пресной воды под Азовским морем. В Курганской области на решение проблемы с питьевой водой выделено более 90 млн рублей.

В июле жители Ингушетии пожаловались на нехватку питьевой воды. Региональная ресурсоснабжающая организация обещала подвозить воду в автоцистернах, а в ряде районов подавать воду по расписанию.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.08.21

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