Впервые в России: в приморском океанариуме родился детеныш белухи

В Приморском океанариуме впервые появился детеныш белуги, рожденный в неволе. Специалисты заявили, что это первый подобный случай в России.

Белушонок появился на свет 1 августа, но океанологи рассказали об этом только сегодня.

«Белуха Джессика впервые стала мамой. Это уникальный для России случай появления потомства у белых китов в условиях дельфинария. Девочка появилась на свет ночью», – рассказали в пресс-службе океанариума.

Малышка сразу сама начала питаться материнским молоком, хотя у белух это не всегда происходит в первые сутки. Мам Джессика и отец Лер поддерживали китенка и подталкивали к поверхности воды, пока она училась плавать.

Теперь маленький кит проходит первую линьку, у нее изменится цвет с иссиня-коричневого на серый. Сотрудники океанариума заверили, что линька означает нормальное развитие малышки.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 15.09.21

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