На Солнце зафиксирована мощная вспышка

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук сообщила, что вечером в четверг, 28 октября, на Солнце была зафиксирована сильная солнечная вспышка класса Х.

Вспышка началась в 18.17 мск. и продолжалась 31 минуту. Всего за последние двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек.

Как сообщают РИА Новости, индекс вспышечной активности на сайте лаборатории повышен до «оранжевого» и лишь немного не дотягивает до «красного» уровня.

Вспышки – это выбросы коронарного вещества с поверхности звезды. В зависимости от места и направления выброса, облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо. В первом случае такие события вызывают магнитные бури в магнитосфере Земли.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 28.10.21

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