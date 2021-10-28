На Солнце зафиксирована мощная вспышка

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук сообщила, что вечером в четверг, 28 октября, на Солнце была зафиксирована сильная солнечная вспышка класса Х.
Вспышка началась в 18.17 мск. и продолжалась 31 минуту. Всего за последние двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек.
Как сообщают РИА Новости, индекс вспышечной активности на сайте лаборатории повышен до «оранжевого» и лишь немного не дотягивает до «красного» уровня.
Вспышки – это выбросы коронарного вещества с поверхности звезды. В зависимости от места и направления выброса, облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо. В первом случае такие события вызывают магнитные бури в магнитосфере Земли.
Москва, Иван Бабурин
Москва. Другие новости 28.10.21
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