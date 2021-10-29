На Землю обрушатся самые мощные в этом году магнитные бури

Землю ожидают самые сильные в текущем году магнитные бури после серии вспышек на Солнце, зафиксированных 28 октября. За минувшие сутки на звезде зарегистрировано 14 вспышек, в том числе две вспышки класса M (сильные) и одна вспышка максимального класса X (особо сильная), сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

По прогнозу специалистов, выброшенное Солнцем плазменное облако доберется до Земли к 10:00 мск субботы, 30 октября. Его удар по Земле должен запустить крупные магнитные бури планетарного масштаба, ожидают ученые. Геомагнитные возмущения разной интенсивности продляться до 6:00 воскресенья, 31 октября.

По предварительным оценкам, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурями уровня 3 по пятибалльной шкале. По совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет, прогнозируют ученые.

Магнитные бури могут вызвать помехи в радиосвязи и сбои в работе спутниковых и энергетических систем, а также космических аппаратов. В период мощных геомагнитных штормов в небе можно наблюдать полярное сияние. Кольцо полярных сияний на территории России в ближайшие дни может опуститься до широт 55-60 градусов, отмечают специалисты.

В периоды повышенной солнечной активности метеозависимым людям рекомендуется соблюдать ряд предосторожностей. В частности, необходимо по возможности ограничить работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, избегать стрессовых ситуаций и больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.10.21

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