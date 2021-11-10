МКС увернулась от обломков китайского спутника

Центр управления полетами (ЦУП) сообщил о том, что Международная космическая станция (МКС) успешно провела маневр уклонения от обломков китайского спутника Fengyun-1C , – передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

В пресс-службе госкопорации сообщили, что МКС был успешно проведен маневр уклонения от космического мусора, для чего с помощью пристыкованного к Станции грузового корабля «Прогресс МС-18» на 1,2 километра была увеличена высота полета станции.

Угрожавший МКС один из примерно 2,5 тысячи обломков китайского метеоспутника Fengyun-1C образовался в январе 2007 года в результате испытания Пекином противоспутникового оружия.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 10.11.21

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