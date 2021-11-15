Космонавты перешли с МКС на корабль из-за угрозы столкновения с мусором

Космонавты и астронавты укроются в своих кораблях из-за угрозы столкновения Международной космической станции с обломком. Об этом сообщили в Центре управления полетами.

Опасный космический мусор в ближайшее время пролетит мимо МКС. На это время российские космонавты перейдут в корабль «Союз МС-19», а астронавтам рекомендовано закрыть люки и спрятаться на своем сегменте.

Стоит отметить, что подобные ситуации предусмотрены в правилах космических полетов. Экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай, если потребуется экстренная эвакуация.

В настоящее время на МКС находятся россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Томас Ванде Хеи, Раджа Чари, Кейла Бэррон, Томас Маршберн и немец Маттиас Маурер.

Несколько дней назад станция совершила маневр для уклонения от фрагмента китайского метеоспутника. При этом до опасного сближения оставалось двое суток.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.11.21

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