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Среда, 10 ноября 2021, 14:07 мск

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МКС увернется от обломка китайского спутника

Фото: Роскосмос

Международная космическая станция совершит маневр уклонения от космического мусора. Обломок китайского метеоспутника приблизится к МКС в пятницу.

Изменение положения станции будет совершено российским Центром управления полетами сегодня вечером, сообщил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли. «Маневр может быть проведен в районе 23 часов. Высоту станции могут поднять на 1,2 километра с помощью грузового корабля «Прогресс МС-18», – сказал собеседник агентства.

На опасное расстояние к МКС подойдет фрагмент метеоспутника КНР, сбитого в 2007 году при испытаниях Китаем противоспутникового оружия.

По словам источника, маневр не помещает стыковке стартующего завтра корабля Crew Dragon, а также не повлияет на запуск и посадку «Союза МС-20» с космическими туристами в декабре.

Москва, Зоя Осколкова

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