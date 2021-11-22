Школьники из России установили рекорд в олимпиаде по астрономии

Российские школьники приняли участие в Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике и установили абсолютный рекорд. Об этом сообщило министерство просвещения.
В этом году 14-я Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике (IOAA2021) проходила с 14 по 21 ноября 2021 года в столице Колумбии городе Богота. Участие в мероприятии можно было принять в дистанционном формате. В общей сложности за победу сражались 62 команды из 48 стран.
Ребята из России завоевали восемь золотых медалей и две серебряных – это рекордный результат. Абсолютным победителем олимпиады стал Максим Пермяков, ученик «Республиканского лицея для одаренных детей» из Мордовии.
Москва, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
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