Школьники из России установили рекорд в олимпиаде по астрономии

Российские школьники приняли участие в Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике и установили абсолютный рекорд. Об этом сообщило министерство просвещения.

В этом году 14-я Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике (IOAA2021) проходила с 14 по 21 ноября 2021 года в столице Колумбии городе Богота. Участие в мероприятии можно было принять в дистанционном формате. В общей сложности за победу сражались 62 команды из 48 стран.

Ребята из России завоевали восемь золотых медалей и две серебряных – это рекордный результат. Абсолютным победителем олимпиады стал Максим Пермяков, ученик «Республиканского лицея для одаренных детей» из Мордовии.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»