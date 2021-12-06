Более 90% больных Covid-19 в России заразились от одного источника

Ученые выяснили, что подавляющее большинство разновидностей коронавируса в России имеют один источник. Один из привезенных в страну вариантов дельта-штамма так стремительно распространился, что вытеснил все остальные.

«Более 90% случаев этого штамма в России – похоже, потомки вируса, завезенного к нам еще весной. Если вы заразились ковидом прошедшим летом или осенью, то почти наверняка вы болели именно AY.122», – пояснил биолог Георгий Базыкин на своей странице в Facebook.

По его словам, разновидность вируса AY.122 во всем мире прозвана «русской», потому что стала доминирующей в нашей стране.

Как сообщал «Новый День», дельта-штамм Covid-19 мог самоуничтожиться из-за обилия мутаций, накопленных в одном из неструктурных белков. Дельта-штамм очень быстро передавался, но мутации внутри него со временем не позволят ему размножаться. Однако после гибели этого штамма его место могут быстро занять более опасные варианты Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

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