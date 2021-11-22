Дельта-штамм коронавируса самоликвидируется из-за накопленных мутаций

Ученые Японии заявили, что дельта-штамм коронавируса мог самоуничтожиться из-за слишком многих мутаций, которых накопил в одном из своих неструктурных белков. Такой вывод содержится в статье специалистов Национального института генетики и Университета Ниигаты, опубликованной в газете The Japan Times.

По мнению руководителя группы исследователей, профессора Ицуро Иноуэ, вариант «дельта» коронавируса в Японии быстро передавался и вытеснял другие варианты. Со временем в нем накапливались мутации, сделав вирус бракованным и неспособным производить собственные копии. «С учетом того факта, что число новых случаев не растет, мы полагаем, что в какой-то момент путем этих мутаций он направил себя прямо по пути к естественной самоликвидации», – отметил Иноуэ.

Наибольшие изменения произошли на участке A394V неструктурного белка nsp14, который отвечает за способность коронавируса «исправлять» имеющиеся ошибки и недостатки. По словам исследователя, если бы вирус оставался активен, как прежде, то наблюдался бы рост числа новых случаев.

Профессор факультета медицины Университета Симанэ Такэси Урано подтверждает этот вывод. Беелок nsp14 действительно имеет важную функцию по защите нуклеиновых кислот вируса от разрушения. Если люди найдут реагент, способный укротить этот белок, это может стать потенциальным лекарством.

Вместе с тем, существует и обратная сторона. Самоликвидация дельта-штамма коронавируса в стране может привести к тому, что туда проникнут и другие виды SARS-CoV-2. Более заразный вариант инфекции доминировал и сдерживал распространение других штаммов, теперь же они могут укорениться.

Токио, Зоя Осколкова

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