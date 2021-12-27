Самое большое Солнце будет видно на новогодних каникулах

В период новогодних праздников с Земли можно наблюдать несколько ярких астрономических событий. Одним из них станет самое большое Солнце, когда Земля пройдет ближайшую к светилу точку орбиты.

Планета пройдет перигелий 4 января, и расстояние от Земли до Солнца станет минимальным. Солнце в этот день будет казаться огромным – на 3% больше, чем при максимальном удалении в начале июля.

На ночь на 4 января придется пик метеорного потока Квадрантиды. Астрономы подсчитали, что на небе можно будет увидеть до 120 метеоров в час, то есть звезды будут падать каждые полминуты.

«Условия наблюдения метеоров в 2022 году благоприятны. Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета», – рассказала глава отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман (цитата по ТАСС).

С конца декабря и до Рождества можно также наблюдать новогодний парад планет. Невиден в нем будет только Марс – эту планету будет вино только утром. Австралийцы смогут увидеть и затмение Марса в новогоднюю ночь. Луна закроет красную планету, но это будет заметно только на юге Австралии.

Москва, Наталья Рязанова

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