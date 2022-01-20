Ученые: люди все чаще страдают близорукостью

Частота появления близорукости у людей почти достигла 30%, выяснили британские ученые. Они связали это с изменением рациона и популярностью гаджетов.

Специалисты проанализировали данные 107,5 тыс. британцев, родившихся в 1939-1970 годах. Результаты исследований опубликованы в журнале PLOS ONE.

Оказалось, у рожденных в 30-х годах прошлого века близорукость встречалась на 10% реже, чем у те, кто родился в конце 60-х годов. Общая частота появления случаев близорукости выросла с 20% до 29,2%. Ученые объяснили это тем, что люди стали иначе питаться и больше учиться, а также больше пользоваться телевизором и гаджетами.

«Изменилась доля детей, продолжающих обучение в вузах, и параллельно с этим изменились методы преподавания, широкое распространилось использование телевизора, а в последнее время и других электронных устройств с экранами», говорится в отчете ученых.

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Лондон, Наталья Рязанова

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