В Приморском нацпарке родился козленок редкого вида впервые за 100 лет

Пара краснокнижных амурских горалов обзавелась детенышем. Ученые видели козлят этого редкого вида в Приморье около века назад, рассказали в национальном парке «Земля леопарда».

Считалось, что в Приморье амурские горалы вымерли: последняя экспедиция по их поиску в 1978 году закончилась неудачей. В 2017 году в объектив фотоловушки попала самка этого редкого вида, а позже ученые заметили самца. Теперь у пары появилось потомство.

Нацпарк опубликовал в соцсети короткий отрывок видеозаписи, на которых запечатлены самка горала и детеныш. «Перед вами сенсация. Амурский горал – чрезвычайно редкое животное как в России, так и во всем мире», – говорится в сообщении под роликом.

Владивосток, Наталья Рязанова

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