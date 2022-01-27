В ЮАР нашли новый опасный для человека коронавирус

Китайские ученые исследовали обнаруженный в ЮАР вирус NeoCov и заявили о его опасности для человека. Всего одна мутация отделяет новый коронавирус от способности заражать людей.

Отчет об исследовании опубликован на портале bioRxiv.

Обнаруженный вирус – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. Пока он распространяется только среди летучих мышей и не может проникать в клетки человека. Он использует тот же механизм заражения, что и SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19, – через рецептор ACE2. Но соединяется с рецептором иным способом, чем SARS-CoV-2, поэтому все разработанные против Covid-19 вакцины окажутся бесполезными против NeoCov.

По мнению ученых, одна точечная мутация может сделать коронавирус заразным для человека. Новый коронавирус будет намного заразнее и опаснее, чем все известные штаммы Covid-19.

«Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей», – отметили ученые в отчете.

Напомним, вызвавший пандемию Covid-19 продолжает мутировать. В начале января во Франции выявили новый штамм B.1.640.2, который отличает 46 мутаций. Его нашли у вернувшихся из Камеруна путешественников.

Москва, Наталья Рязанова

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