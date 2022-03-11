Освоение Луны под угрозой: лунная пыль опасна для здоровья человека

Ученые пришли к выводу, что лунный грунт представляет опасность для здоровья человека. Это может стать помехой для колонизации спутника. Об этом сообщает РИА «Новости».

Специалисты Сеченовского университета провели исследование совместно с учеными из Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова. Они изучили химический состав грунта, собранного в четырех районах Луны, и сравнили его с земной почвой.

Выяснилось, что лунный грунт содержит микроэлементы, которые приводят к раздражению дыхательных путей и кожи, а также могут стать причиной поражения печени, почек и центральной нервной системы (ЦНС).

Эти открытия стоит учитывать при колонизации Луны, так как пыль из лунного грунта будет оседать на скафандрах и попадать в дыхательные пути колонистов. В случае длительного контакта эти элементы, среди которых хром, бериллий, никель, кобальт и множество других, могут негативно влиять на здоровье.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»