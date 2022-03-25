На МКС вырастят кристаллы белка коронавируса

На борту Международной космической станции (МКС) проведут эксперимент по выращиванию белка коронавируса. Это нужно для разработки препаратов против коронавирусной инфекции.

На МКС запустили 3D-биопринтер, с помощью которого в космосе попробуют вырастить белок коронавируса, сообщил Олег Артемьев. Нуклеокапсидный белок патогена был доставлен на орбиту на корабле «С. П. Королев» («Союз МС-21»). Сейчас под наблюдением видеокамер проходит его кристаллизация, передает ТАСС.

Эксперимент абсолютно безопасен для обитателей космической станции, так как на МКС находится не весь вирус, а только его часть.

После выращивания кристаллов белка коронавируса образцы будут возвращены на Землю с космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем.

Москва, Зоя Осколкова

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