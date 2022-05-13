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Пятница, 13 мая 2022, 11:49 мск

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В США ученые впервые вырастили салат в лунной почве

Фото: pixabay.com

Ученые впервые посеяли земные растения в привезенную с Луны почву и получили урожай. Растения получились низкорослыми из-за особенностей грунта, сообщили телеканал Fox News.

Опыт проводили ученые из Института пищевых и сельскохозяйственных наук Университета Флориды. Они собрали почву, привезенную луноходами, и посеяли в ней кресс-салат. Параллельно растения посеяли и в поддельный лунный грунт, созданный на Земле.

Через два дня в обоих образцах появились всходы. В течение пяти дней растения развивались одинаково, но позже рост салата на лунной почве замедлился. В итоге все «лунные» растения оказались низкорослыми.

Как сообщал «Новый День», китайские ученые нашли воду в лунном грунте. Они установили, что влага появилась в почве благодаря солнечному ветру.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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