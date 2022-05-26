Новая российская космическая станция будет автоматической

Гендиректор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в четверг, 26 мая, заявил, что совет РАН по космосу и президиум Научно-технического совета Роскосмоса после совместного заседания пришли к выводу, что Российская орбитальная служебная станция (РОСС) должна быть автоматической.

В своем Telegram-канале Рогозин написал: «Станция будет иметь возможность наблюдать за всей планетой. Решили, что станция будет автоматической, участие экипажа будет в доставке и установке полезной нагрузки, испытании перспективных космических комплексов, ремонте и замене блоков космических аппаратов».

Ранее Дмитрий Рогозин сообщал, что 26 мая будет рассматриваться итог первого этапа эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Москва, Иван Бабурин

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