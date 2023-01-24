Создание Российской орбитальной станции стартует в 2027 году

«Роскосмос» планирует начать развертывание Российской орбитальной станции (РОС) в 2027 году. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

«Ключевым элементом [пилотируемой программы РФ] станет Российская орбитальная станция, развертывание которой планируется на 2027 год», – цитирует Борисова «Интерфакс». При этом глава «Роскосмоса» добавил, что эксплуатация Международной космической станции будет продолжаться «ровно столько, сколько это будет возможно».

В госкорпорации рассчитывают представить окончательный облик РОС не позднее 12 апреля 2023 года. «Мы должны завершить работу над обликом Российской орбитальной станции, провести все технико-экономические обоснования (...) и не позднее 12 апреля – для нас это знаковая дата, выйти с результатами и начать обосновывать необходимые продолжения существующих работ», – сказал Борисов.

Ранее предыдущий руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции. Он отмечал, что ее первый модуль ориентировочно будет запущен в 2025 году.

Москва, Зоя Осколкова

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