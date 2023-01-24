российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 января 2023, 14:45 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

Создание Российской орбитальной станции стартует в 2027 году

Фото: Роскосмос

«Роскосмос» планирует начать развертывание Российской орбитальной станции (РОС) в 2027 году. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

«Ключевым элементом [пилотируемой программы РФ] станет Российская орбитальная станция, развертывание которой планируется на 2027 год», – цитирует Борисова «Интерфакс». При этом глава «Роскосмоса» добавил, что эксплуатация Международной космической станции будет продолжаться «ровно столько, сколько это будет возможно».

В госкорпорации рассчитывают представить окончательный облик РОС не позднее 12 апреля 2023 года. «Мы должны завершить работу над обликом Российской орбитальной станции, провести все технико-экономические обоснования (...) и не позднее 12 апреля – для нас это знаковая дата, выйти с результатами и начать обосновывать необходимые продолжения существующих работ», – сказал Борисов.

Ранее предыдущий руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции. Он отмечал, что ее первый модуль ориентировочно будет запущен в 2025 году.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Россия прекратит работу на МКС после 2024 года – глава Роскосмоса / Новая российская космическая станция будет автоматической

Метки / Роскосмос

Космонавты не могут выходить в открытый космос из-за неполадок со скафандром / Россия к 2030 году будет готова высадить космонавтов на Луну / Умер космонавт, установивший рекорд пребывания на орбите Земли / Экс-советника главы «Роскосмоса» приговорили за госизмену к 22 годам колонии / МКС отдалилась от Земли на 1,2 километра / Россия прекратит работу на МКС после 2024 года – глава Роскосмоса / Наперекор русофобским решениям: Роскосмос намерен включить немецкий телескоп в орбитальной обсерватории / «Роскосмос» отказался от производства детских санок

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Наука, Россия, Технологии, Роскосмос,