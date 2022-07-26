Россия прекратит работу на МКС после 2024 года – глава Роскосмоса

Россия приняла решение выйти из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года, к этому времени начнется формирование российской орбитальной станции. С таким заявлением выступил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, отметив, что Москва выполнит все обязательства по МКС.

«Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», – сказал он (цитата по сайту Кремля), добавив, что к этому времени «мы начнем формировать российскую орбитальную станцию».

Борисов также заявил, что основной задачей Роскосмоса будет обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами. По его словам, речь идет о навигации, связи, передаче метео-, геодезической информации и других данных. «Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку», – подчеркнул глава госкорпорации.

Что касается приоритетов в пилотируемой космонавтике, то здесь, по словам Борисова, основной целью будет создание российской орбитальной станции. «Основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции. Не будем забывать и о научном космосе», – сказал он. Путин поправил его: «О дальнем». «О дальнем», – согласился глава Роскосмоса.

Напомним, в апреле этого года тогдашний руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что кабмин России определился со сроками прекращения российского участия в проекте МКС. Он добавил, что зарубежных партнеров заранее предупредят.

Ранее Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции. Он отмечал, что ее первый модуль ориентировочно будет запущен в 2025 году.

Москва, Наталья Петрова

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