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Суббота, 30 апреля 2022, 15:42 мск

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В России принято решение о прекращении работы на МКС

Фото: Роскосмос

Правительство РФ определилось со сроками прекращения российского участия в проекте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью каналу «Россия24». По его словам, зарубежных партнеров заранее предупредят.

«Мы подготовили свои предложения, о чем я также говорил, они отправлены и правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично, могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами мы за год предупредим наших партнеров об окончании нашей работы на МКС», – сказал Рогозин (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции, первый модуль которой ориентировочно будет запущен в 2025 году.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Роскосмос

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