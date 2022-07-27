Госдеп США расстроился из-за решения России выйти из проекта МКС в 2024 году

США высказали сожаление в связи с решением России выйти из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Представитель Госдепа Нед Прайс назвал заявление Роскосмоса неожиданным и «печальным событием».

Он обратил внимание на «крайне важную научную работу, которая проводилась на МКС» и «ценное профессиональное сотрудничество», которое было у космических агентств России и США на протяжении долгих лет. Прайс заявил, что решение России прекратить работу на МКС стало неожиданностью, особенно в свете обновленного двустороннего соглашения о сотрудничестве в космических полетах.

Представитель американского внешнеполитического ведомства затруднился сказать, ведутся ли какие-либо переговоры после решения России по МКС, передает «Интерфакс».

Добавим, что американский миллиардер, владелец SpaceX Илон Маск пожелал России счастливого пути после заявления «Роскосмоса» о выходе из проекта МКС. «Bon voyage», – написал бизнесмен в своем твиттере (заблокирован в РФ).

Накануне глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил о решении России выйти из проекта МКС после 2024 года и начать создавать собственную орбитальную станцию. Он подчеркнул, что Москва выполнит все свои обязательства перед партнерами. Заявление прозвучало на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вашингтон, Наталья Петрова

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