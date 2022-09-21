Почти половина россиян не смогли назвать крупных достижений науки за последние 10 лет

Почти половина россиян не смогли назвать ни одного крупного достижения науки последних 10 лет. Таковы результаты опроса, опубликованного на сайте Российской академии наук.

42% россиян не знают о достижениях отечественной науки. Отмечается, что в исследовании принимали участие 1600 граждан.

«Лишь около 9% респондентов могли назвать какие-то фамилии ныне здравствующих российских ученых мирового уровня. Опрос подтвердил, что российская наука в настоящее время, к сожалению, практически не имеет в общественном мнении своих «звезд», – говорится в сообщении.

Тем не менее, 86% считают, что науки и технологии делают жизнь легче и удобнее, лишь каждый пятый (21%) в той или иной степени согласен с тем, что развитие науки и технологий представляет опасность в долгосрочной перспективе.

«При уважительном отношении к профессии деятельность ученых недостаточно востребована государством и бизнесом: как и год назад, большинство респондентов, участвовавших в телефонном опросе, считают, что власть недостаточно прислушивается к мнению ученых. Только 18% россиян согласились с тем, что российский бизнес активно внедряет достижения отечественных ученых. Это серьезный барьер для привлечения молодежи в науку», – заключили в РАН.

Москва, Зоя Осколкова

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