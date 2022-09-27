Германия лишилась ледника из-за жаркого лета

В Германии стало четыре ледника вместо пяти. Баварская академия наук лишила этого статуса Южный Шнефернер в Альпах из-за истончения льда во время жаркого лета.

Ученые измерили толщину льда, и они составила чуть более двух метров. То есть этот ледяной щит больше не будет нарастать и скользить по склону. Поэтому не может называться ледником, передает AP.

По мнению ученых, оставшийся лед на месте ледника растает в течение пары лет. Большинство ледников в Европе тоже исчезнет в следующие 10 лет.

Напомним, таяние ледников Гренландии приведет к подъему мирового океана на 27 сантиметров – примерно на столько же уровень воды поднялся за последний век. Это приведет к частым штормам и более сильным приливам.

Берлин, Наталья Рязанова

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