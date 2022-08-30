Таяние мертвых льдов в Гренландии поднимет уровень океана на 27 см

Ученые пересмотрели прогноз по влиянию тающих ледников Гренландии на уровень мирового океана. Он оказался вдвое хуже первоначального: вода поднимется в среднем на 10,6 дюйма или 27 сантиметров. Примерно на столько же мировой океан поднялся за последний век из-за таяния льдов Гренландии, Антарктиды и нагрева мировых вод.

Речь идет о «мертвых» льдах Гренландии, которые растают независимо от изменений экологической политики в мире. Мертвыми их называют потому, что эти ледники больше не связаны с основными массивами. Обычно после снегопадов образуется новый лед, обновляя поверхность ледника. Но из-за потепления климата снега стало меньше, и некоторые участки перестали нарастать, они только тают.

Более 110 трлн метрических тонн льда обречены на таяние из-за неспособности нагревающегося ледяного щита пополнить свои края. Если бы вода от этого ледника была сконцентрирована в одном месте, ее глубина достигла бы 11 метров. Распределившись по миру, она вызовет в одних районах повышение уровня больше, чем в других, но среднее значение составит 27 см. Например, у побережья США уровня моря поднимется на 10-12 дюймов в следующие 30 лет. Поэтому приливы будут происходить в 10 раз чаще, а шторма – заходить глубже на сушу, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

Напомним, ученые предупредили, что под угрозой затопления находятся места жительства полумиллиарда человек. Около 5% населения мира живет ниже уровня, на который поднимутся вода мирового океана.

Копенгаген, Наталья Рязанова

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