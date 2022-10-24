В Пензе обнаружили останки доисторического носорога

Директор Пензенского государственного краеведческого музея в понедельник, 24 октября, заявил, что в Пензе обнаружены останки доисторического шерстистого носорога, – сообщают СМИ.

На своей странице в соцсети VK Павлихин написал: «В Пензенский краеведческий музей поступила информация с одной из стройплощадок Пензы. Рабочие наткнулись на костяк доисторического животного. При первом рассмотрении оказалось, что перед нами представитель фауны ледникового периода – шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis).

Судя по всему, обнаружена юная самка возрастом 4-5 лет. Скорее всего, она жила в период 20-14 тысяч лет назад, во время конца максимума последнего оледенения. Для получения точной даты смерти необходимо провести радиоуглеродный анализ».

«Костяк животного прекрасно сохранился, и на данный момент он вскрыт на 80%. После извлечения находку законсервируют, стабилизируют и отправят в музей. «Процесс этот очень непростой – проклейка и гипсование костей на месте их обнаружения, вырезка вместе с грунтом. Уникальная в практике пензенских музейщиков операция по выемке костяка будет проходить на этой неделе», – сообщил директор Пензенского краеведческого музея.

Пенза, Иван Бабурин

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