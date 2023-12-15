В отправленной из России в США посылке обнаружили череп древнего носорога

Таможенники обнаружили в посылке, отправленной в США, череп древнего носорога. Редкость передали Министерству культуры.

Сотрудники Калининградской областной таможни обнаружили череп шерстистого носорога в одном из отправлений из Якутии. Посылку задержали, так как не было оформлено необходимых документов.

В результате возбудили административное дело по статье «недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Череп отправили на экспертизу.

Оказалось, что находка представляет интерес для палеонтологов. Образец оценили в 125 тысяч рублей. Суд признал содержимое посылки бесхозяйным и передала череп государству.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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