В Приамурье иностранку поймали на таможне с рогом шерстистого носорога

Иностранка пыталась вывезти из России рог доисторического шерстистого носорога через пункт пропуска в Благовещенске Амурской области. Стоимость спрятанных под одеждой женщины костяных фрагментов оценили в 1,7 млн рублей.

«Выявлена иностранная гражданка, которая пыталась вывезти под одеждой, с сокрытием от таможенного и пограничного контролей предметы. Общий вес предметов составил 3,2 кг, стоимость – 1,7 млн рублей», – пояснили в ПУ ФСБ России по региону.

Экспертиза подтвердила, что костяные фрагменты были частями рога вымершего доисторического животного шерстистого носорога. Действия иностранки подпадают под признаки ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, т.е. контрабанды культурных ценностей либо особо ценных диких животных, пишет «Порт-Амур».

В Подмосковье сотрудники ФСБ России задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно вывезти за границу 79 рогов сайгака, 310 лап медведя, около 10 кг пантов марала и, предположительно, скелет тигра.

Благовещенск, Наталья Рязанова

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