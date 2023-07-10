Изъяты рога сайгаков, лапы медведя и 1,7 тонны краба: ФСБ задержала в Подмосковье контрабандистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Подмосковье двух мужчин, пытавшихся незаконно вывезти за границу крупный груз крабов, а также части диких животных, в том числе, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщил сегодня пресс-центр спецслужбы.

«В Московской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержаны два лица, у которых изъято более 1,7 тонн краба в живом и варено-мороженом виде без документов, подтверждающих законность его происхождения, предварительной стоимостью порядка 4 млн рублей. В ходе дальнейшего осмотра также обнаружено 79 рогов сайгака, 310 лап медведя, около 10 кг пантов марала и, предположительно, скелет тигра», – говорится в сообщении ФСБ.

Изъятые водные биоресурсы и дериваты животных переданы в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

По данным ФСБ, груз планировалось доставить в одну из стран Ближнего Востока.

В настоящее время принимается решение об избрании задержанным меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

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