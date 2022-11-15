В России за 17 дней вырастили крупнейший в мире лабораторный алмаз

В России вырастили крупнейший на данный момент в мире ограненный лабораторный алмаз. Об этом сообщили в компании «Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования».

Камень весом 16,04 карата формы кушон получил название «Чемпион». На сегодняшний день это самый крупный и самый чистый из лабораторных бриллиантов в мире. Он был получен из необработанного кристалла алмаза массой 50,39 карата правильной формы, который рос чуть больше 400 часов (17 дней).

Примечательно, что камень не подвергался облагораживанию, при этом лаборатория Гемцентра присвоила ему группу чистоты VS1 и группу цвета D (наивысший цвет по международной классификации бриллиантов).

«Чемпион» имеет очень низкое содержание примесей азота. Данный тип алмазов редко встречается в природе.

Москва, Зоя Осколкова

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