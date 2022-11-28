Большой адронный коллайдер остановили раньше срока из энергоэкономии

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) сегодня, 28 ноября, остановила работу Большого адронного коллайдера. Ученые пошли на такой шаг на две недели раньше первоначально запланированного срока ради экономии энергии. Об этом сообщили в ЦЕРН.

Ранее в ЦЕРН заявляли, что в 2023 году эксплуатация БАК будет сокращена на 20%. Там объяснили данное решение глобальным кризисом энергоснабжения и стоимостью энергии.

В конце сентября сообщалось, что ежегодная техническая остановка Большого адронного коллайдера будет проведена на две недели раньше срока на фоне кризиса на европейском энергетическом рынке.

Коллайдеры служат для ускорения элементарных частиц до огромных скоростей, часто сравнимых со скоростью света, и столкновения их друг с другом или с мишенью. Длина тоннеля Большого адронного коллайдера, расположенного на границе Швейцарии и Франции, составляет почти 27 километров.

Большой адронный коллайдер создан ЦЕРН при участии физиков из нескольких стран, в том числе из России. С его помощью удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики – доказать существование бозона Хиггса.

Цюрих, Наталья Петрова

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