Российским авиастроителям разрешили изменять условия «исследовательских» госконтрактов

Компаниям, работающим в области авиастроения, разрешили продлевать сроки исполнения НИОКР при форс-мажоре. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Нововведение распространяется на госконтракты, заключенные до 1 января 2024 года и предусматривающие выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сфере авиастроения.

Еще одним условием является то, что они должны быть заключены в рамках исполнения госпрограмм «Развитие авиационной промышленности» и «Научно-технологическое развитие РФ». Заказчиком таких работ должен быть Минпромторг.

Если стороны договорятся, то сроки исполнения таких контрактов можно продлить на 24 месяца. Изменения можно вносить и в другие пункты, например, касающиеся стоимости госконтрактов, объемов и видов работ.

Москва, Зоя Осколкова

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